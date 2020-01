Lance Livre 24-01-2020

Partidos políticos

Os partidos políticos devem se fortalecer para tentar engatar boas campanhas nas eleições deste ano.

PT

Nos próximos dias, o PT, por exemplo, deve marcar reunião com a executiva municipal para detalhar e planejar o processo eleitoral.

Pré-candidatura

O partido trabalha com a possibilidade de emplacar a pré-candidatura do ex-vereador Vanderli Dourado, o Derli do PT, e tem esperanças também de trazer para a campanha a visita do ex-presidente Lula, em Suzano.

Coluna

A possibilidade foi apurada ontem pela Coluna Lance Livre.

PL

No PL, um dos articuladores do partido em Suzano, no Alto Tietê e também no Estado, José Renato da Silva, prepara reuniões partidárias com políticos importantes do partido.

Lideranças

No Alto Tietê, o PL conta com importantes lideranças, entre elas o prefeito Rodrigo Ashiuchi.

Pontos positivos

Há um entendimento dentro do PL, principalmente por parte dos deputados Marcio Alvino (federal) e André do Prado (estadual) de que as obras entregues por Ashiuchi até agora trouxeram muitos pontos positivos para a administração em Suzano.

‘Chuva de nomes”

Vem por aí uma “chuva de nomes” de pré-candidatos a prefeito nas cidades da região. Existe a expectativa de que em 2020 haja um recorde de políticos lançando seus nomes.

Retorno das

sessões

Próximo do retorno das sessões ordinárias nas câmaras, os vereadores se preparam para ter um ano intenso de muitas discussões, principalmente também por causa das eleições municipais.

Pauta recheada

O fim do recesso será em fevereiro. A pauta do início deste ano promete ser recheada.