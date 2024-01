LANCE LIVRE 24-01-2024

Secretários vão deixar cargos

As eleições municipais vão exigir a desincompatibilização dos secretários municipais de seus cargos. O prazo é seis meses antes das eleições de outubro.



Número

A expectativa é saber o número de secretários dispostos a deixar seus postos para disputar um cargo nas câmaras municipais ou até mesmo nas prefeituras.



Prazos

Os prazos variam de acordo com a função ocupada pela pessoa interessada e a vaga a qual ela pretende concorrer, são calculados considerando a data do primeiro turno das eleições, que, neste ano, será no dia 6 de outubro.



Vaga

Assim, os secretários municipais que quiserem concorrer a uma vaga de vereador devem se afastar seis meses antes do pleito. Para a vaga de prefeito ou vice-prefeito, o prazo para os secretários municipais (incluídos aqui também os secretários estaduais) se desligarem do cargo é de quatro meses.



20 de 155

O Jornal Diário de Suzano fez levantamento em 2020. Naquele ano, 20 dos 155 secretários deixaram seus cargos nas prefeituras para disputar as eleições municipais. O número equivale a 13,6% de chefes de pastas do Alto Tietê.



Em 2020

Em 2020, a cidade com o maior número de secretarias foi Itaquá com 20. Em seguida apareceram Suzano, Mogi e Poá (todas com 18). Arujá e Guararema contaram com 15 secretarias no governo.



100 anos da Suzano

A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, completa 100 anos de história no dia 22 de janeiro e, para celebrar este marco, anuncia investimentos de até U$ 100 milhões no seu projeto de legado. Inicialmente, US$ 30 milhões serão destinados a iniciativas de pesquisa, geração de conhecimento e educação para a sustentabilidade, a serem realizadas em parceria com a Universidade de Cambridge, com a Escola Doerr de Sustentabilidade de Stanford e com a organização não-governamental IUCN.