LANCE LIVRE 24-01-2026

Encontro sobre Intolerância Religiosa

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano) realizou o II Encontro de Líderes Religiosos, Advogados e Interessados, em alusão ao Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, reunindo 68 participantes na sede da subseção.



Tema

Com o tema “Liberdade de expressão e liberdade religiosa: desafios do presente século”, o encontro integrou a programação comemorativa dos 50 anos da OAB Suzano e reafirmou o compromisso institucional da subseção com a defesa dos direitos fundamentais, da diversidade religiosa e da convivência democrática.



Palestra

A palestra principal foi conduzida por Leonardo Girundi, mestre em Direito, conselheiro do Instituto Brasileiro de Direito Religioso (IBDR), professor de pós-graduação em Direito Religioso e vice-presidente da ABLIRC.

Palestrante

O palestrante apresentou reflexões técnicas e atuais sobre os limites e as garantias da liberdade religiosa no contexto contemporâneo, promovendo um debate qualificado entre advogados, lideranças religiosas e membros da sociedade civil.





Comissão

Promovido pela Comissão de Liberdade Religiosa da OAB Suzano, o encontro teve como objetivo fortalecer o diálogo inter-religioso e jurídico, além de contribuir para a conscientização sobre o papel do Direito no enfrentamento da intolerância religiosa e na promoção do respeito mútuo.



Presidente da OAB

Para o presidente da OAB Suzano, Fabrício Ciconi Tsutsui, a realização do evento reforça o papel institucional da entidade na defesa da cidadania. “A OAB Suzano tem o compromisso de promover espaços de diálogo”.