LANCE LIVRE 24-02-2024

Articulações políticas

As articulações políticas para as eleições, em Suzano, seguem dentro dos partidos.



Lisandro pré-candidato

Nesta semana, a coluna Lance-Livre apurou nova informação sobre uma possível candidatura do ex-vereador Lisandro Frederico. Ele disputou a eleição em 2020, e obteve 8.157 votos, alcançando 5,77% dos válidos. Ficou em quarto lugar no pleito de Suzano.



Vaga para prefeito ou vereador?

A questão é saber se Lisandro sai como candidato a prefeito pelo Podemos ou uma segunda opção é disputar a Câmara de Suzano e apoiar a vereadora Gerice Lione, que deve ser candidata a prefeita.



PSDB e Progressistas

Ontem, a coluna trouxe informação de que Gerice poderia ir para o PSDB, mas em seu Instagram a parlamentar postou foto de reunião com o presidente estadual do Partido Progressitas, o deputado federal Maurício Neves.



Podemos

A Coluna apurou também que existe uma grande possiblidade de Gerice, ao deixar o PL, seguir ainda para o Podemos, do deputado federal Rodrigo Gambale - que tem Lisandro como seu assessor parlamentar.



Dia do Rotary

A Câmara de Suzano realizou sessão solene em comemoração ao Dia do Rotary. Na ocasião, foram concedidas homenagens aos rotarianos. O Dia do Rotary foi instituído em Suzano pela lei municipal nº 3.908, de 22 de outubro de 2004, como forma de reconhecer a importância do trabalho desenvolvido pelo Rotary Club na cidade.