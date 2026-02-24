LANCE LIVRE 24-02-2026

Suzano registra recorde de vendas

A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, divulgou recentemente o balanço referente ao quarto trimestre de 2025 (4T25) e ao fechamento do ano com recorde anual no volume de vendas e na receita.



Caixa de produção

Além disso, registrou queda no custo caixa de produção de celulose no período, o que comprova a eficiência operacional da empresa.



14,2 milhões de toneladas

As vendas de celulose e diferentes tipos de papéis atingiram 14,2 milhões de toneladas, alta de 15% em relação a 2024.



Resultado

O resultado foi impulsionado sobretudo pelo forte ritmo de produção da fábrica de celulose em Ribas do Rio Pardo (MS), em operação a partir de julho de 2024, e das unidades de papéis localizadas nos Estados Unidos.



Receita líquida

Como resultado, a receita líquida anual da Suzano alcançou o patamar recorde de R$ 50 bilhões em 2025.



Operação Cata-Treco

A Operação Cata-Treco, conduzida pela Secretaria de Governo de Suzano, está atuando para retirar materiais inservíveis que se acumularam em função das fortes chuvas registradas na última semana de janeiro e tem integrado o trabalho destinado à limpeza da cidade, que foi reforçado nas ruas desde 10 de fevereiro.



Três semanas

Nas últimas três semanas, os serviços estão funcionando temporariamente por meio de uma escala de prioridades que tem alcançado os pontos do município que precisavam de maior atenção, ao invés de ser regulado pelo cronograma prévio.