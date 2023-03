LANCE LIVRE 24-03-2023

Reajuste dos servidores

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), afirmou, esta semana, que “a valorização profissional é um critério muito relevante para a atual gestão”. Ele confirmou que os servidores terão um reajuste salarial de 9%, além do aumento da cesta básica para R$ 261,60 e do vale-alimentação para R$ 436.



Decisão

A decisão foi tomada em conjunto com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Suzano, após avaliação das propostas e estudos das possibilidades dentro do orçamento previsto para este ano.



Acordo prudente

“É importante ressaltar que o acordo foi feito de forma muito prudente e comprometida com os servidores, levando em consideração a saúde financeira do município, de modo a cobrir a inflação e apresentar ganhos reais”, disse o prefeito.



2º dia em Brasília

A prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale (PSDB), completou ontem seu segundo dia em Brasília. Ela participou de uma reunião no Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à fome, onde foi recebida pelo secretário executivo, Osmar Ribeiro de Almeida.



Programas

A prefeita conheceu mais sobre os programas do Ministério. Ela apresentou as necessidades de Ferraz de Vasconcelos na área social e solicitou ajuda, principalmente, às famílias afetadas pelas chuvas.



Operação Tapa Buracos

O prefeito Caio Cunha (Podemos) disse ontem que a Prefeitura “implanta o maior programa de asfalto novo de Mogi das Cruzes, que vai melhorar mais de 150 ruas e avenidas”.



7 mil buracos

Ele disse que aumentou a equipe de manutenção, para tapar cerca de 7 mil buracos. A operação Tapa Buraco vai melhorar, de imediato, a malha viária do município, trazendo mais segurança para quem trafega pelas ruas da cidade.