Lance Livre 24-05-2019

Estevam na posse da Facesp

O deputado Estevam Galvão prestigiou ontem a posse da nova diretoria da Facesp (Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo).

Comando

A entidade está sob comando do empresário Alfredo Cotait Neto. Na oportunidade foi eleito vice-presidente da Federação o deputado federal Marco Bertaiolli.

Encontro de Fé

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR), participou, na noite de quarta feira, de culto evangélico na Igreja Bola de Neve. Ele ouviu a pregação de Kevin Leal, “em um momento de grande emoção e inspiração para todos os presentes”, segundo disse o prefeito em postagem no Facebook.

Série de pregações

Segundo o prefeito, foi o começo de uma série de pregações do evento denominado "24 Horas de Adoração".

Isenção do

pagamento de

pedágios

Policiais civis e militares ficarão isentos do pagamento de pedágios em rodovias estaduais e federais, de acordo com o projeto do ex-deputado Coronel Camilo, aprovado pela Comissão de Transportes e Comunicações.

Intenção

A intenção, segundo a justificativa do autor, é compensar o trabalho de profissionais que atuam para reprimir a desordem e a criminalidade no estado. Para o deputado Ricardo Madalena (PL), presidente da comissão, "policiais em período de trabalho têm a necessidade de atender com mais rapidez as ocorrências".

Balanço da PM

A Polícia Militar divulgou balanço da 12ª edição da Operação São Paulo Mais Seguro, desencadeada na quarta-feira em todo o Estado.

Ação

A ação teve objetivo de garantir a continuidade da redução dos indicadores criminais, aumentando a presença ostensiva para melhorar a percepção de segurança e combater o crime.