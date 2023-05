LANCE LIVRE 24-05-2023

Baep

O Batalhão de Ações Especiais da Polícia (Baep) pode ser instalado no Alto Tietê. O assunto é discutido há mais de cinco anos, mas, desta vez, pode sair do papel.



17 anos

Nesta semana, durante cerimônia de aniversário de 17 anos do Comando de Policiamento de Área Metropolitana (CPA/M-12), o comandante-geral, coronel Cássio Araújo de Freitas, reforçou a importância de um Baep no Alto Tietê.



Importância

Surpreendeu a fala dele sobre a implantação do batalhão na região. Ele destacou a importância de um Baep para o Alto Tietê. “Um dos nossos objetivos é fazer com que o CPA/M-12 tenha um Baep. Além de ser um sonho, um desejo, é uma exigência técnica que todas as grandes regiões tenham”, disse.



IPTU de Suzano

O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) acumulou R$ 69,29 milhões de receita no 1º quadrimestre, o que significa 42,81% da previsão orçamentária para 2023, em Suzano. As informações foram passadas durante audiência pública da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças.



Transparência em Mogi

A Secretaria de Transparência e Dados Abertos, realizou na tarde de segunda-feira (22), um segundo encontro da Roda de Conversa sobre Governo Aberto com servidores públicos municipais. A ação com o intuito de fortalecer a colaboração entre a sociedade civil e a Administração Pública, dá os primeiros passos para a criação do plano de ações de Governo Aberto da cidade de Mogi das Cruzes. O secretário municipal de Transparência e Dados Abertos, Severino Netto, diz que a pauta de Governo Aberto é uma novidade na gestão pública de cidades e estados. "Mogi, mais uma vez, assume essa vanguarda de trabalhar essas iniciativas na Administração Municipal", conclui Netto.