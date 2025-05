LANCE LIVRE 24-05-2025

‘Projeto SER’

A Secretaria Municipal de Governo realizou mais uma edição do “Projeto SER - Suzano Educa e Respeita”, desta vez com foco no eixo temático “Pessoa Com Deficiência”. O encontro ocorreu no Cineteatro Wilma Bentivegna, no Centro, e contou com palestras das especialistas Elaine Miranda e Débora Priscila, que trouxeram ao debate questões fundamentais sobre anticapacitismo e maternidade atípica.





Servidores municipais

O evento reuniu servidores municipais, educadores, profissionais da saúde, mães atípicas e representantes da sociedade civil. Nesta edição, o foco esteve em promover um olhar mais sensível e informado sobre a vivência das pessoas com deficiência e das famílias atípicas, especialmente as mães, que desempenham um papel fundamental na construção de uma sociedade mais inclusiva.

Encontros periódicos

O “Projeto SER” foi criado com o objetivo de promover encontros periódicos voltados à cidadania, inclusão e ao desenvolvimento humano, por meio de debates com diferentes segmentos da sociedade.



Fortalecer vínculos

A iniciativa também visa fortalecer vínculos institucionais e incentivar a participação popular, fomentando o compartilhamento de ideias, vivências e boas práticas. Além do eixo “Pessoa Com Deficiência”, o projeto contempla os temas “Mulher”, “Juventude” e “Idoso”, com atividades voltadas para a valorização da diversidade e o fortalecimento da cidadania.



Secretário Alex

O secretário municipal de Governo, Alex Santos, celebrou o sucesso do evento e reforçou o compromisso da gestão municipal com políticas públicas voltadas à inclusão e ao respeito à diversidade.