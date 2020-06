Lance Livre 24-06-2020

Coluna Gil Fuentes

O colunista Gil Fuentes retoma, no próximo dia 4 de julho, sua Coluna Social no DS.

Retorno

O retorno acontece após mais de dois meses. A coluna ficou interrompida por conta da pandemia de coronavírus, quando o DS suspendeu temporariamente as editorias Esporte, Cultura, Polícia e Social para dar ampla cobertura aos casos de Covid-19.

Nas redes sociais

Mesmo sem a publicação no impresso, Gil Fuentes manteve sua coluna nas redes sociais. A quarentena serviu também para ele ampliar seu contato com o público realizando lives todos os dias onde trata de assuntos, como política, entretenimento, cultura, entre outros. O programa de entrevistas diárias deve ser mantido.

PL Mulher

O Partido Liberal (PL) realiza hoje, às 18 horas, uma live com o tema ‘Mulher na Política - Enfrentando as adversidades e superando as dificuldades’.

Transmissão

A transmissão será feita pelo Facebook do partido. O evento terá a participação da deputada federal Policial Katia Sastre, da advogada Jeruza Reis e da coronel da PM Eliane Nikoluk.

Novo presidente do Rotary

Club de Suzano

O Rotary Club de Suzano realizou, de forma virtual, a solenidade de posse da nova presidência. O atual presidente Alberto Kariya será substituído por Fernando Moreira Rodrigues (2020-2021).

Eleições

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, participou da sessão plenária virtual do Senado Federal para – ao lado de médicos, cientistas e especialistas em Direito Eleitoral – debater com os parlamentares da Casa a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que permite o adiamento das Eleições Municipais de 2020, em virtude da pandemia de Covid-19.

Consenso médico

Há um consenso médico no sentido do adiamento das Eleições Municipais deste ano por algumas semanas. O adiamento do pleito de 4 de outubro seria para uma "janela", sugerida pelos médicos, para o período de 15 de novembro a 20 de dezembro.