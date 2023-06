LANCE LIVRE 24-06-2023

Palestra do Ciesp

O Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) Alto Tietê promoveu na quinta-feira (22) a palestra “Prevenção ao Assédio Sexual e Moral no Ambiente Corporativo”.



Desde março

Desde março as empresas são obrigadas a implantar meios de prevenção a este tipo de violência e um reforço foi a alteração nas atividades da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) -, que passou a incluir a prevenção ao Assédio Sexual e outras Violências em sua nomenclatura.



Organização

A palestra foi realizada pelo coordenador do Grupo de Recursos Humanos (GRH) do Ciesp Alto Tietê, Newton Bianchi.



Legislação

De acordo com a legislação, as empresas terão que incluir em seu regulamento interno ou Código de Conduta sua visão sobre o tema assédios, além disso, precisarão especificar como serão tratados internamente os casos.





Capacitação

A cada 12 meses será necessário realizar também ações de capacitação, orientação e sensibilização dos funcionários.





Republicanos

O partido Republicanos busca seu fortalecimento na região. Na próxima quinta-feira, dia 29 de junho, o diretório do partido será lançado. O evento vai reunir autoridades do partido e acontece ao lado do portal da estrada de Arujá/Santa Isabel.





Secretário de Turismo

O evento contará com a presença de diversas autoridades locais e regionais, destacando-se a participação do secretário estadual de Turismo e Viagens de São Paulo, Roberto de Lucena, e do deputado estadual Jorge Wilson, conhecido como Xerife do Consumidor e líder do governo na Assembleia Legislativa.