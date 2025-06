LANCE LIVRE 24-06-2025

Aumento do número de deputados

O projeto que amplia de 513 para 531 o número de cadeiras na Câmara dos Deputados é um dos cinco itens pautados para a sessão deliberativa de quarta-feira (25). A matéria, da deputada Dani Cunha (União-RJ), é relatada pelo senador Marcelo Castro (MDB-PI), mas o parecer ainda não foi divulgado. A sessão começa às 14h.



Pauta do Senado

O projeto entrou na pauta do Senado após aprovação, na semana passada, do requerimento para análise em regime de urgência.



Premiação da Olimpíada de Matemática

Suzano foi destaque na edição 2025 da Olimpíada de Matemática do Estado de São Paulo (Omasp), com 1.993 medalhistas na Diretoria de Ensino que abrange Suzano e Ferraz de Vasconcelos. A cerimônia de premiação foi realizada na tarde desta segunda-feira (23/06), no Complexo Educacional e Cultural Mirambava, no centro, com a presença do prefeito Pedro Ishi e do dirigente regional de ensino, Leonardo Hernandez Felício.



56 escolas

Ao todo, 56 escolas de Suzano participaram da competição, sendo que 13 delas tiveram alunos premiados. A Omasp contempla estudantes do ensino fundamental ao ensino médio e visa estimular o raciocínio lógico, o gosto pela matemática e a valorização da educação.



Parabenizar

Durante a solenidade, Pedro Ishi fez questão de parabenizar os estudantes, familiares e professores. “É um orgulho muito grande ver o desempenho dos nossos alunos e o comprometimento das nossas escolas. Esses jovens estão nos mostrando que, com dedicação e incentivo, é possível conquistar grandes resultados. Parabéns a todos os medalhistas e às equipes das escolas por todo o empenho”, destacou o chefe do Poder Executivo municipal.