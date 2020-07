Lance Livre 24-07-2020

Coordenadores de campanha

Os partidos políticos de Suzano se articulam para escolher os coordenadores de campanha dos pré-candidatos a prefeito nas eleições deste ano.

Função primordial

A função é primordial para conversar sobre alianças e ainda as estratégias de campanhas pelos bairros da cidade.

Homenagem

A Câmara de Suzano aprovou moção de aplauso em homenagem aos profissionais da linha de frente no combate à Covid-19 do Hospital de Quarentena, instalado na Arena Suzano. A autoria é do vereador André Marcos de Abreu (PSC), o Pacola.

Vídeo

Durante a homenagem foi exibido um vídeo com o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL). Ele agradeceu o empenho dos profissionais nesta pandemia. O vídeo também conta com depoimento de pacientes que foram tratados no Hospital de Campanha.

PL na região

O PL se fortalece nas cidades do Alto Tietê com lançamento de candidaturas. Esta semana foi a vez de o partido anunciar pré-candidato a prefeito em Guararema.

Arquiteto

O arquiteto José Luiz Eroles Freire e o vereador, Odvane Rodrigues da Silva foram apresentados como pré-candidatos a prefeito e vice, respectivamente, nas eleições de 2020.

Apoio de Adriano Leite

A dupla conta com o forte apoio do atual prefeito de Guararema e presidente do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), Adriano Leite.

Instituto Virtutis

O deputado estadual André do Prado (PL) quer conceder ao Instituto Virtutis, sediado na Paróquia Santa Rita, no Jardim Gardênia Azul, em Suzano, o título de utilidade pública estadual.

Liderada

A entidade é liderada pelo padre Luis Alberto Hidalgo. A instituição conta com duas unidades, onde oferece, entre outros serviços, uma creche comunitária, acolhimento para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.