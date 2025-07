LANCE LIVRE 24-07-2025

Reunião com secretários

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, se reuniu nesta terça-feira com os secretários municipais. “Foi um momento importante de fortalecimento dos trabalhos e estratégias da gestão”.



Abre aspas

“Foi mais um momento de trocas, planejamento e integração entre as equipes. Gratidão a todos que se dedicam neste nosso mandato de continuidade do legado do sempre prefeito Rodrigo Ashiuchi e a todos que trabalham diariamente para cuidar de Suzano”.



Novas cobranças

O vereador e presidente da Câmara de Suzano, Artur Takayama, segue com cobranças à empresa EDP por problemas em postes de energia na cidade.



Primeiro ofício

No primeiro documento, Takayama solicitou a manutenção dos postes da Estrada Geraldo Miranda, especificamente nos trechos próximos aos números 70, 113 e 130. De acordo com o vereador, os postes apresentam sinais visíveis de inclinação, o que pode comprometer a segurança de quem trafega pelo local.



Segundo ofício

O segundo ofício trata sobre a manutenção e o reposicionamento de postes que estão tombando na Rua dos Ciprestes, nas proximidades dos números 160 e 198. Além disso, ele apontou a necessidade de remoção de postes que estão instalados no meio da via, dificultando o trânsito de veículos e pedestres. “Essa é uma reivindicação antiga da população local, que convive com o perigo e a insegurança causados por essa situação. Nosso objetivo é evitar acidentes e garantir mais tranquilidade aos moradores”, afirmou.



Prevenção

“Estamos atuando para que esses problemas não resultem em consequências mais graves. Esperamos que a EDP tome as medidas necessárias o quanto antes para proteger os moradores da Chácara Estância Paulista”, concluiu Takayama.