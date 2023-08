LANCE LIVRE 24-08-2023

ACE capacita 14 empresários em workshop

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e com o Serviço Nacional de Aprendizado Comercial (Senac), concluiu a capacitação de 14 empresários no workshop “Visual Merchandising” na última quinta-feira (17/09).



Conhecimento sobre marketing

O processo voltado ao conhecimento sobre marketing visual foi conduzido por especialista durante explanação no auditório da sede da entidade



Treinamento

O treinamento com carga horária de oito horas teve início na noite da última quarta-feira (16) com uma série de palestras e instruções promovidas por Susan Smykaluk acerca dos passos para uma atuação efetiva no varejo, demonstrando métodos e fórmulas para potencializar as experiências positivas de clientes no momento em que estes estão em contato com seus serviços, seja no meio on-line, ou na interação presencial.



Central Única das Favelas

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) recebeu em seu gabinete o presidente da Central Única de Favelas (Cufa Alto Tietê), Servo GDS. O integrante da Cufa esteve à frente da primeira Taça das Favelas Alto Tietê 2023, competição na qual o Estádio Suzanão foi escolhido como uma das sedes ao longo do último semestre.



Torneio

Segundo o prefeito, “este torneio é uma importante porta de entrada de muitos jovens de periferias ao esporte, dando a chance para que muitos mostrem seu talento para, um dia, ter a oportunidade de jogar em alto nível e ter o reconhecimento e a inclusão que tanto merecem”.