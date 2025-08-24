LANCE LIVRE 24-08-2025

Coluna ‘Mundo em Foco’

O Diário de Suzano estreia neste domingo a coluna sobre geopolítica “Mundo em Foco”. Uma vez por semana, o jornalista Fernando Barreto - que assina o conteúdo - trará análise aprofundada sobre um tema internacional ocorrido durante a semana.



Aos domingos

O leitor poderá acompanhar a coluna aos domingos na editoria de Nacional.



Relações Internacionais

O jornal decidiu criar a coluna aproveitando a expertise do jornalista Fernando Barreto, que cursa pós-graduação em Política e Relações Internacionais na Faap-SP.



Lula em Suzano

O Ministério da Saúde já colocou em pauta a inauguração do Hospital Federal de Suzano, que deve ser entregue no início do ano que vem. A conversa é de que deve ser marcada uma data, de forma antecipada, para que tanto o presidente Lula, como o ministro Alexandre Padilha possam participar do evento.



80%

No último levantamento de julho, a obra do Hospital Federal de Suzano tinha atingido 80% de execução.



Investimento

Com um investimento total de R$ 63.958.597,06, o hospital já recebeu R$ 48.778.671,63, sendo mais de R$ 33 milhões oriundos da Prefeitura de Suzano. O futuro equipamento, que está localizado na esquina da Rua Sete de Setembro com a Avenida Senador Roberto Simonsen, no bairro Cidade Cruzeiro do Sul, contará com pronto-socorro adulto e infantil, exames modernos de imagem - incluindo ressonância magnética, ultrassonografia e tomografia computadorizada - e ala de internação com 40 leitos fixos e 90 rotativos.



25 mil

A previsão é de que a estrutura tenha capacidade para realizar até 25 mil atendimentos mensais, fortalecendo a rede de saúde às famílias que mais precisam.