LANCE LIVRE 24-08-2025

Vice-prefeito de São Paulo vem a Suzano

O vice-prefeito de São Paulo, coronel Mello Araújo, estará em Suzano no próximo dia 2 de outubro, às 19h30. Ele fará uma palestra sobre segurança pública. Mello Araújo é ex-comandante de Rota.



Papel do município

Ele vai falar sobre o papel do município na gestão de segurança pública, organizada pela Comissão de Segurança Pública.



Sede da OAB

A palestra será na sede da OAB de Suzano, na Rua Baruel, 592, Vila Adelina.



Meio Ambiente

Como parte da programação de eventos em comemoração ao Dia da Árvore, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal realizará na próxima quinta-feira (25/9) o evento “Mogi, Cidade e Floresta”, uma iniciativa para discutir o papel estratégico da arborização urbana e das florestas na mitigação das mudanças climáticas.



Encontro

O encontro reunirá especialistas da Reservas Votorantim, Instituto Suinã, Fundação Florestal do Estado de São Paulo, Raul Pereira Arquitetos Associados, da empresa Da Serra Ambiental e da própria Secretaria de Meio Ambiente.



Secretária

A secretária municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal, Patricia Cesare, destacou a importância do evento: “A sustentabilidade é um pilar da gestão Mara Bertaiolli e estamos trabalhando continuamente para ampliar a arborização na cidade, com várias ações em andamento. Esse debate enriquecerá o nosso trabalho e certamente terá reflexos positivos no trabalho da secretaria a na cobertura verde do município”, comentou.



Árvores e florestas

O evento “Mogi, Cidade e Floresta” destacará como as árvores e florestas são aliadas no combate ao aquecimento global, além de mostrar caminhos de incentivo às pessoas que querem manter florestas em pé, promover qualidade de vida, reduzir enchentes e melhorar a saúde pública.