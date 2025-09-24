Envie seu vídeo(11) 4745-6900
24/09/2025
LANCE LIVRE 24-08-2025

24 setembro 2025

Vice-prefeito  de São Paulo  vem a Suzano
O vice-prefeito de São Paulo, coronel Mello Araújo, estará em Suzano no próximo dia 2 de outubro, às 19h30. Ele fará uma palestra sobre segurança pública. Mello Araújo é ex-comandante de Rota. 
 
Papel do  município 
Ele vai falar sobre o papel do município na gestão de segurança pública, organizada pela Comissão de Segurança Pública. 
 
Sede da OAB 
A palestra será na sede da OAB de Suzano, na Rua Baruel, 592, Vila Adelina. 
 
Meio Ambiente 
Como parte da programação de eventos em comemoração ao Dia da Árvore, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal realizará na próxima quinta-feira (25/9) o evento “Mogi, Cidade e Floresta”, uma iniciativa para discutir o papel estratégico da arborização urbana e das florestas na mitigação das mudanças climáticas.  
 
Encontro 
O encontro reunirá especialistas da Reservas Votorantim, Instituto Suinã, Fundação Florestal do Estado de São Paulo, Raul Pereira Arquitetos Associados, da empresa Da Serra Ambiental e da própria Secretaria de Meio Ambiente.
 
Secretária 
A secretária municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal, Patricia Cesare, destacou a importância do evento: “A sustentabilidade é um pilar da gestão Mara Bertaiolli e estamos trabalhando continuamente para ampliar a arborização na cidade, com várias ações em andamento. Esse debate enriquecerá o nosso trabalho e certamente terá reflexos positivos no trabalho da secretaria a na cobertura verde do município”, comentou.
 
Árvores e florestas 
O evento “Mogi, Cidade e Floresta” destacará como as árvores e florestas são aliadas no combate ao aquecimento global, além de mostrar caminhos de incentivo às pessoas que querem manter florestas em pé, promover qualidade de vida, reduzir enchentes e melhorar a saúde pública. 