Lance Livre 24-09-2017

Reunião de

prefeitos

Os prefeitos do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) vão se reunir amanhã, às 11 horas, na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, em Mogi.

Principais

assuntos

Os principais assuntos são o anúncio de projeto na área ambiental e de recursos hídricos e a proposta de novo consórcio para a saúde.

Acessibilidade

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) busca seguir os padrões de acessibilidade exigidos pela legislação em todos os seus edifícios, inclusive cartórios eleitorais.

Esforços

Além disso, tem promovido vários esforços junto ao governo do estado, prefeituras e escolas particulares para diminuir as barreiras nos locais de votação e aumentar o número de seções com acessibilidade às pessoas com deficiência.

Biometria

disponível

Com a biometria disponível em todo o estado de São Paulo, o eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida pode aproveitar a oportunidade do cadastramento para transferir seu título de eleitor para uma dessas seções com acessibilidade.

94 mil

No estado de São Paulo, das mais de 94 mil seções eleitorais, em torno de 12% têm acessibilidade, ou seja, mais de 11 mil.

Brasil Eleitor

A edição desta semana do Brasil Eleitor, o podcast da Justiça Eleitoral, falou sobre Democracia, uma vez que no dia 15 de setembro o mundo inteiro comemorou a data instituída pela Organização das Nações Unidas como o Dia Internacional da Democracia.

Destaque

O programa destacou que democracia é muito mais do que votar no dia da eleição, e ressaltou o importante papel da Justiça Eleitoral brasileira na liberdade do País. A democracia nas redes sociais e o espaço da mulher na política também foram assuntos do programa. O Brasil Eleitor foi ao ar pela Rádio Justiça, sábado, às 11h10 da manhã.