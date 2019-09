Lance Livre 24-09-2019

6 de dezembro

A Câmara de Suzano definiu a data de homenagem aos “Profissionais do Ano 2019”. Será dia 6 de dezembro, às 18 horas.

Objetivo do prêmio

O prêmio tem o objetivo de reconhecer aqueles que se destacaram nas diversas áreas e que contribuíram para o desenvolvimento e crescimento do município.

Definição

Os profissionais são definidos pelas entidades que os representam, por indicação ou eleição direta entre seus membros, sem interferência da Casa de Leis.

Marco Bertaiolli

Membro titular da comissão responsável pena análise e modernização do Marco Regulatório do Saneamento Básico, o deputado federal Marco Bertaiolli disse que vai unir as forças de trabalho do Congresso Nacional e do Governo do Estado para desenvolver projetos e ações que evitem a ocupação desordenada das áreas de espraiamento do Rio Tietê e também das represas que formam o Sistema Produtor do Alto Tietê.

Frentes

O trabalho acontecerá em frentes diferentes, que vão desde a busca de recursos para que os municípios da Região possam investir na coleta e tratamento de esgoto e assim reduzir a poluição no rio e afluentes, até a ocupação das áreas próximas aos reservatórios.

Detalhes serão

definidos

Todos os detalhes ainda serão definidos por um grupo de trabalho que deverá ser criado para agilizar o levantamento de dados e a elaboração de projetos. O primeiro passo foi dado durante o encontro que ocorreu no domingo, dia do Rio Tietê, com a presença do secretário Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente, Marcos Penido, em Salesópolis.

Plantão da

Biometria no

Estado

Pela quarta vez seguida, o plantão da biometria da Justiça Eleitoral superou a marca de 40 mil atendimentos em todo o Estado. No sábado, 43.523 pessoas compareceram aos cartórios eleitorais e postos de atendimentos do Estado de São Paulo. O número é 6,5% superior ao do plantão de 10 de agosto, quando foram atendidas 40.886 pessoas. Em 13 de julho, haviam comparecido 44.281 eleitores, recorde até aqui, contra 40.038 de 15 de junho.