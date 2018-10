Lance Livre 24-10-2018

Eleitor

O eleitor que não votou no primeiro turno das Eleições 2018, ocorrido em 7 de outubro, poderá votar no segundo turno, em 28 de outubro, desde que esteja em situação regular com a Justiça Eleitoral.

Título Eleitoral

O Título Eleitoral precisa se encontrar ativo, não podendo estar cancelado ou suspenso.

Cada turno

A Justiça Eleitoral considera cada turno de votação como uma eleição independente e o não comparecimento à primeira rodada de votação não impede o comparecimento às urnas no segundo turno.

13 estados

Além da escolha do próximo presidente da República, no próximo dia 28 de outubro os eleitores definirão o nome de governadores de 13 estados e do Distrito Federal, bem como os prefeitos de 19 cidades.

Rodrigo Gambale

Mesmo antes de tomar posse que só ocorre, em março do ano que vem, o deputado estadual eleito Rodrigo Gambale (PSL) articula a volta do Pronto-Socorro (PS) infantil do Hospital Regional Dr. Osíris Florindo Coelho.

Reunião com

o secretário

Acompanhado do diretor técnico da unidade, Vanderlei de Almeida Rosa, o parlamentar reuniu-se com o secretário estadual da Saúde, Marco Antonio Zago, em São Paulo.

Setor técnico

Na audiência, ficou decido que o diretor do Hospital Regional deverá levar para a apreciação do setor técnico da pasta o projeto-executivo da reativação do PS infantil nos próximos dias.

Conselho

Consultivo

Integrantes do Conselho Consultivo sobre Internet e Eleições se reuniram na sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com representantes de agências de checagem de informação (fact-checking), de redes sociais e de aplicativos on-line com a finalidade de conhecer a atuação dessas empresas na prevenção e no combate à disseminação de notícias falsas.