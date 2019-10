Lance Livre 24-10-2019

Delegação

suzanense nos

Jogos Infantis

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) recebeu os atletas que representaram Suzano na fase final da segunda edição dos Jogos Infantis do Estado, que ocorreu entre setembro e outubro.

Dez jovens

Os dez jovens competiram em provas de atletismo na cidade de Dracena. O destaque ficou com Thais Ricci, que conquistou o ouro no salto em distância categoria A e a prata na corrida de 600 metros livre.

Nove participantes

Os outros nove participantes foram Fabiano Farias, Ryan Martins, Lucas Grangeiro, Evelyn Sartoreli, Suzanna Aires, Karolliny Máximo, Kauan Ponce, Gustavo Oliveira e Erick Rodrigues.

Núcleos

Todos treinam em núcleos da Secretaria de Esportes e Lazer em parceria com a Associação de Desportos do Alto Tietê (Adat), em especial no Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão, e no Clube Agrícola Boa Vista, sob responsabilidade dos professores Katia de Souza e Ronald Belisario e do coordenador pedagógico Alex de Souza.

Fase final

A fase final dos Jogos Infantis do Estado ocorreu de 28 de setembro a 5 de outubro e reuniu mais de 3 mil participantes de 12 a 16 anos de 16 delegações paulistas. Suzano havia participado da primeira etapa em São Bernardo com 25 competidores, dos quais dez se classificaram para as disputas em Dracena.

Facebook, Twitter e WhatsApp

Em cerimônia conduzida pela presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Rosa Weber, Google, Facebook, Twitter e WhatsApp – quatro das maiores plataformas de mídias sociais e de serviço de mensagens do mundo – aderiram ao Programa de Enfrentamento à Desinformação com Foco nas Eleições 2020.

Parceria

Ao agradecer a parceria das plataformas, a ministra Rosa Weber classificou como nefasto o efeito causado pela desinformação à democracia, ao processo eleitoral e à sociedade de forma geral.