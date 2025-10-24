LANCE LIVRE 24-10-25

Caravana 3D
O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) vai marcar em breve a data da visita que fará ao Alto Tietê por meio da Caravana 3D – Desenvolvimento, Dignidade e Diálogo.
Até sexta-feira
Até esta sexta-feira (24) o governo estadual percorre a região administrativa de São José do Rio Preto.
Fortalecimento
O objetivo é fortalecer parcerias com os municípios e realizar entregas e anúncios.
Rio Preto
Antes de São José do Rio Preto, a caravana passou também por Araçatuba, Marília, Sorocaba, Presidente Prudente e Itapeva.
Compromisso
De acordo com Tarcísio, a Caravana do Estado reforça o compromisso do governo paulista com uma atuação mais próxima e integrada, baseada na escuta do cidadão e no diálogo com lideranças locais.
Etapa
Em cada etapa, são realizadas visitas aos municípios e ocorrem anúncios de ações concretas nas áreas de saúde, educação, habitação, infraestrutura e segurança.
O que é?
A Caravana 3D é uma iniciativa do Governo de São Paulo que percorre as regiões do estado para levar políticas públicas com foco nos três pilares da gestão: desenvolvimento, dignidade e diálogo.
Proposta
A proposta é fortalecer a articulação com os municípios, promovendo entregas e investimentos que considerem as necessidades locais e contribuam para a melhoria da qualidade de vida da população.