Lance Livre 24-11-2018

Uso das redes

na OAB

O uso das redes sociais marcam também a disputa pela Presidência da Subseção da Ordem dos Advogados (OAB) de Suzano.

Candidatos

Tanto o atual presidente Wellington Santos, como sua concorrente Patrícia Braga têm utilizado a internet para divulgar suas propostas e interagir com os advogados da cidade.

Municípios

Os municípios do País esperam uma participação maior do “bolo de recursos financeiros” com o novo governo de Jair Bolsonaro (PSL). Mesmo antes de vencer a eleição presidencial, Bolsonaro recebeu a visita de uma comitiva de prefeitos em sua casa no Rio.

Grupo de 17

O grupo formado por 17 integrantes foi entregar, na ocasião, um documento que registra o apoio formal de 3.639 prefeitos brasileiros. No total, o País conta atualmente com 5.570 municípios.

Autonomia

Aos prefeitos, Bolsonaro prometeu que haverá mais autonomia para gerir recursos. A verba deve sair direto de Brasília para o tesouro municipal.

Visita de

estudantes

na Câmara

A Câmara de Suzano recebeu a visita de 21 alunos do 3ª ano da escola “Professor Manoel Vicente Ferreira Filho”, que fica no bairro Vila Helena, no Distrito de Palmeiras.

Cópia de projeto

Na ocasião, os estudantes entregaram à Diretora de Comunicação da Casa de Leis, Vivian Turcato, cópia do projeto “Cidadania” que foi idealizado pela professora Kelly Vila Nova com o objetivo de ensinar aos alunos o papel dos parlamentares e valores humanos, como por exemplo: respeito, solidariedade, amizade, tolerância e amor.

Melhorias

Além disso, o projeto aborda melhorias que os estudantes identificaram para a região de Palmeiras. Pavimentação, aumento da segurança, mais espaços públicos para lazer entre outros tópicos.

Encaminhamento

O projeto será encaminhado ao presidente da Casa de Leis, Leandro Alves de Faria (PR), o Leandrinho.