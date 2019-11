Lance Livre 24-11-2019

Bonificações

financeiras

O Governo do Estado vai oferecer bonificações financeiras a todos os municípios paulistas que melhorarem indicadores sociais por meio de políticas públicas eficazes e inovadoras.

Parcerias

Municipais

O projeto Parcerias Municipais foi apresentado pelo Governador João Doria a prefeitos e representantes de cerca de 450 das 645 cidades.

Condemat

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) é a favor do projeto Parcerias Municipais.

Foco

O foco do projeto é que os prefeitos cumpram metas estabelecidas em determinadas áreas e, a cada resultado positivo obtido, a cidade receba uma bonificação financeira para investir na área.

Objetivos

O Condemat informou que um dos objetivos do programa é a redução das desigualdades regionais e isso condiz com a atuação do Consórcio, que tem o intuito de integrar os municípios e o desenvolvimento da região como um todo.

Necessidade

O Condemat informou também que a melhoria da gestão pública é uma necessidade. “O programa do governo do Estado estimula isso, com possibilidade de apoio técnico e bônus financeiro para os municípios que conseguirem avançar nos indicadores que refletem diretamente na vida da população", pontua o Consórcio.

Exemplo

O Condemat destaca, como exemplo, a parceria com a AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente) para o atendimento dos pacientes da região.

Proposta

semelhante

"Já existe proposta semelhante na área ambiental, como é o caso do Programa Município Verde Azul, e o novo programa deverá servir como um incentivo para as cidades do Alto Tietê", completou. A participação dos municípios ao novo programa não é obrigatória, mas pode ser realizada pela internet, por meio do site www.adesao.sp.gov.br.