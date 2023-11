LANCE LIVRE 24-11-2023

Abertura do HC

O governador Tarcísio de Freitas esteve nesta quinta-feira em Guararema e anunciou, na presença do prefeito Rodrigo Ashiuchi, a abertura do HC no próximo dia 8. (Leia mais em Cidade página 3)



Pelas redes sociais

A confirmação veio pelo prefeito em publicação de vídeo nas redes sociais.



Importância

Segundo Ashiuchi, a unidade voltada à média complexidade será um equipamento relevante não só para Suzano, mas para toda a região, desafogando demandas importantes e garantindo mais celeridade e qualidade de vida à população. Serão 200 leitos.



Obras em Ferraz

A prefeita de Ferraz, Priscila Gambale, tem movimentado as redes sociais com os serviços realizados na cidade.



Região central

Entre essas obras está a construção de sarjetas, guias, troca de solo, aplicação de massa asfáltica e a recuperação dos bueiros, fundamentais para a rede pluvial na Avenida Zilda Arns e na Rua Vereador Diomar Novaes.



Lei de Acesso à Informação

A votação do projeto de lei que regulamenta a lei federal 12.527/2011, para dispor sobre o acesso a informações no âmbito do Poder Executivo do município, de autoria da administração municipal, foi adiada por 30 dias. O pedido foi feito na última quarta-feira (22) pelo vereador Artur Takayama (PL), na sessão ordinária da Câmara de Suzano.



Título de cidadão

A Câmara de Suzano entregará nesta sexta-feira (24), às 18h30, o Título de Cidadão Suzanense José Aristides dos Santos Sobrinho, conhecido como Ari dos Santos, diretor da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos. A homenagem será concedida pelo vereador Edirlei Junio Reis (PSDB), o professor Edirlei, e foi aprovada pelos demais parlamentares.



Para quem

O Título de Cidadão Suzanense é outorgado a pessoas não nascidas em Suzano, que ao longo de suas trajetórias tenham praticado ações benevolentes e de valor para a comunidade.