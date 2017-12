Lance Livre 24-12-2017

Marcha a Brasília

Nova campanha da Confederação Nacional de Municípios (CNM) incentiva os prefeitos a participarem da XXI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, entre os dias 21 e 24 de maio de 2018.

Aconselhamento

O presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, aconselha que os prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e demais agentes locais promovam inscrições on-line.

Movimento

municipalista

“Esse é o ápice do movimento municipalista. Oportunidade ímpar para os prefeitos relatarem a situação de crise do País que tem os municípios brasileiros como o leito da ferida”, destaca Ziulkoski, no siste da cnm.org.br.

Programação

Ele lembra ainda que a programação do evento de 2018 traz um espaço para que futuros candidatos à Presidência da República apresentem suas propostas e para que firmem compromisso com as pautas municipalistas.

Site

Para facilitar o acesso às informações da Marcha, a CNM lançou o hotsite do evento na rede mundial de computadores, vinculado ao portal institucional da entidade.

Acesso

Na página online é possível ter acesso à programação preliminar, ao vídeo sobre o evento e a convocação de Ziulkoski, além das inscrições e das fotos da edição de 2017 e de contagem regressiva para a abertura do maior evento mundial de autoridades municipais.

Cartórios

Os cartórios eleitorais do Estado funcionarão em regime de plantão até o dia 6 de janeiro.

Centrais de

atendimento

As centrais de atendimento biométrico funcionarão, segundo os horários específicos de cada local.

Dúvidas

O eleitor que tiver dúvidas pode entrar em contato com a Central de Atendimento ao Eleitor pelo telefone 148. Certidões podem ser emitidas pelo site do Tribunal Regional Eleitoral (TRE). A quitação eleitoral só será possível se o eleitor não tiver pendências em seu cadastro.