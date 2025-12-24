LANCE LIVRE 24-12-2025

Pedro Ishi lamenta morte de Alexandre Francisco

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi (PL), lamentou o falecimento de Alexandre Francisco, servidor público da Prefeitura. O prefeito lembrou que, como GCM, Alexandre desempenhou sua missão com responsabilidade, respeito e amor pela cidade.



Eventos

“Era comum encontrá-lo no centro e nos eventos municipais, sempre com um sorriso no rosto, pronto para conversar e ajudar”, disse o prefeito. Ele deixou mensagem para falar do servidor público: “Minha solidariedade à família, aos amigos e aos companheiros da Guarda Civil Municipal. Que Deus traga força e conforto a todos neste momento tão difícil”, disse.



Ala da maternidade

O prefeito Pedro Ishi visitou a ala da maternidade do Hospital e Maternidade Suzano (HMS). O espaço foi totalmente revitalizado, com 30 leitos. “Prontos para atender as mamães da nossa cidade e receber com carinho e segurança os nossos novos bebês. Um ambiente pensado para oferecer conforto, dignidade e cuidado desde o primeiro instante de vida”, disse.



Acolhimento

O prefeito afirmou que, “como pai, sabe o quanto é fundamental que esse momento tão especial aconteça em um local preparado, que acolha a mãe, ofereça tranquilidade à família e garanta toda a segurança necessária ao bebê”.



Tarcísio e o prefeito Saulo Souza

Ao fazer agradecimentos aos prefeitos do Alto Tietê presentes no evento de entrega de habitações em Ferraz de Vasconcelos, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) fez uma brincadeira com Saulo Souza, de Poá. “É o maior prefeito de São Paulo. Sempre traz ofícios com pedidos. Agora pediu um Terminal Rodoviário”, brincou o governador. O evento foi realizado na sexta-feira passada.