Lance Livre 25-01-2019

Monitoramento

no Casa Branca

O bairro do Casa Branca quer a instalação de câmeras de monitoramento. Nesta semana, os vereadores José Silva de Oliveira (MDB), o Zé Lagoa, e Rogério Gomes do Nascimento (PRP), o Rogério da Van, enviaram ofício ao prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) fazendo a solicitação.

Policiamento

Os parlamentares pediram, tanto ao Executivo, como ao 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana, intensificação do policiamento.

Reunião

Os vereadores participaram de uma reunião na base da Guarda Civil Municipal (GCM) na Casa Branca.

Policiais do

32º Batalhão

Além dos parlamentares, estavam presentes policiais do 32º Batalhão, integrantes da Guarda Civil Municipal e comerciantes.

Rondas

A Polícia Militar se comprometeu a intensificar as rondas no bairro e a encaminhar um veículo que funcionará como uma Base Comunitária Móvel.

Neurociência

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano prossegue hoje com um curso gratuito baseado em neurociência e inteligência emocional sobre foco no ambiente de trabalho e melhora da produtividade inspirado no método Google.

Capacitação

A capacitação, do programa Search Inside Yourself (SIY), reúne cerca de 20 pessoas, entre eles servidores públicos, no anfiteatro do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe).

Primeira vez

De acordo com a pasta, é a primeira vez que ocorre no Brasil e os mediadores responsáveis, Tiago Biusse Ghion e Elaine Nucci, que são professores em treinamento no Search Inside Yourself Leadership Institute (SIYLI), com base em São Francisco, nos Estados Unidos, estão na etapa final do processo de certificação internacional.

Aulas

As aulas são realizadas a partir de exercícios práticos. O primeiro dia é dedicado ao estímulo do autoconhecimento dos alunos, enquanto o segundo é direcionado ao desenvolvimento de liderança de grupo.