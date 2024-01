LANCE LIVRE 25-01-2024

Visita de Nobolo Mori

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), recebeu, em seu gabinete, a visita do médico de Mogi das Cruzes, Nobolo Mori, que acaba de completar 100 anos.



Conversa

Ao lado do filho Sidnei Mori, Ashiuchi conversou sobre a jornada profissional extensa de Nobolo, principalmente em Mogi das Cruzes, no qual chegou a ocupar o cargo de vice-prefeito na gestão de Waldemar Costa Filho entre os anos de 1979 a 1982.



Grande exemplo

“Nobolo é um grande exemplo de vitalidade, amor ao próximo e devoção à Deus! Um homem íntegro, que sempre lutou pelo que acredita e transformou a vida dos seus pacientes. Foi uma grande honra poder conversar com este amigo tão sábio e uma referência para todos nós”, disse o prefeito.

Nara Leão

O jornalista e professor Geraldo Rodrigues do Nascimento fará palestra sobre ‘Vida&Obra da cantora Nara Leão’. A artista completaria 82 anos no último dia 19 de janeiro. Ela morreu em 7 de junho de 1989, aos 47 anos, vítima de câncer no cérebro. O evento será nesta sexta-feira (26), às 18h30, na Livraria A Eólica, na Vila Hélio, em Mogi. A entrada é grátis.



Iniciativa e produção

A iniciativa e a produção do evento é da poeta, escritora e diretora da Kuno Editorial, Sheila Kuno.



Foi jornalista

Nara também foi jornalista, e trabalhou na redação do jornal Última Hora. Mas ela seguiu outro caminho: o da música. Ganhou um violão do pai e aos 10 anos fez seus primeiros estudos.