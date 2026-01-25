LANCE LIVRE 25-01-2026

Missa de

São Sebastião

O prefeito Pedro Ishi (PL) e a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi participaram da missão de celebração ao Dia de São Sebastião, padroeiro de Suzano. Os dois estavam acompanhados dos filhos Lívia, Mateus e Rafael.



Momento especial

Para o prefeito, foi um momento especial de oração, reflexão e fortalecimento da fé. “Uma oportunidade de agradecer, renovar as esperanças e pedir bênçãos e proteção para Suzano e para o nosso povo”, disse.



Mensagem

“Um santo que nos inspira a seguir firmes, com esperança no coração e confiança em dias melhores para nossa cidade e para todas as famílias suzanenses”, acrescentou.



Participação

Também participaram da celebração, o ex-prefeito e atual secretário do Verde e Meio Ambiente de São Paulo, Rodrigo Ashiuchi; o vice-prefeito Said Raful e esposa Eloisa, além dos vereadores Adilson Horse, Inhame, João Sabugo e Maizena, e secretários municipais.



Senador Roberto Simonsen

O prefeito Pedro Ishi fez mais uma vistoria nas obras da Avenida Senador Roberto Simonsen, ao lado do secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, e da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Déborah Raffoul Ishi.



Fase final

A obra está em fase final e segue avançando, agora com a execução das calçadas, etapa essencial para garantir mais acessibilidade, segurança e mobilidade, explicou o prefeito.



Intervenção

“Essa é uma intervenção muito importante, que vai melhorar o fluxo viário, valorizar toda a região e trazer mais qualidade de vida para quem vive, trabalha e circula por aqui”, disse.