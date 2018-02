Lance Livre 25-02-2018

Atendimento

bancário

O atendimento bancário em Suzano tem sido alvo de polêmica. Na semana passada, a Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos informou que providencia a regulamentação da Lei Complementar 166/2007, que discorre sobre o limite de tempo na fila de espera por atendimento nas agências bancárias de Suzano.

Tempo previsto

O tempo previsto por esta legislação é de 30 minutos de aguardo para o serviço interno nos dias comuns, e 45 minutos para datas de pico, como o dia de pagamento mensal, por exemplo.

Análise técnica

De acordo com a pasta, no momento, a lei passa por análise técnica. Nas ruas, a população aponta a espera de 20 minutos à uma hora e meia nas filas.

Denúncias

No início deste ano, o assunto veio à tona com as denúncias de clientes de agências em Suzano.

Clientes

das agências

Foi notada a demora para o atendimento e falta do cumprimento das normas por conta da falta da regulamentação da Lei Complementar Municipal.

Federação

de Bancos

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) já possui o normativo 004/2009, que prevê o tempo máximo de espera para atendimento nos guichês de caixa de até 20 minutos, em dias normais, e de até 30 minutos, em dias de pico. Isso no caso de não haver nenhuma lei estadual ou municipal vigente sobre o assunto.

AACD

Integrantes do Conselho dos Fundos Sociais de Solidariedade do Condemat - Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê - se reuniram na sede da Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD), em Mogi das Cruzes.

Objetivo

O encontro teve o objetivo de promover a interação dos órgãos sociais das 11 cidades com os trabalhos desenvolvidos pela entidade, que ainda neste semestre passará a atender pacientes de toda a região através de um convênio com o Condemat.