LANCE LIVRE 25-02-2023

UPA do Revista

O anúncio feito pelo secretário de Saúde, Pedro Ishi, em entrevista ao vivo no estúdi de rádio do DS, no dia 27 de janeiro, de que a inauguração da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas do Jardim Revista seria dia 25 de fevereiro, vai ser concretizado, mas em outra data. Segundo a Coluna Lance Livre apurou, possivelmente a entrega da obra será no dia 4 de março.



Atendimento

O espaço terá atendimento de ortopedia, pediatria e clínico geral. A expectativa é que ocorra de 10 mil a 14 mil atendimentos mensais na região norte.



Compromisso

Desde o primeiro mandato, em 2016, o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) assumiu o compromisso de entregar a UPA do Jardim Revista.



Samu

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Suzano recebeu durante a tarde desta sexta-feira (24/02) o nome da auxiliar de enfermagem Emanuela Fernandes dos Santos. A solenidade foi acompanhada por autoridades do município em uma cerimônia para homenagear a ex-funcionária, que faleceu em 26 de fevereiro do ano passado, durante atendimento à população.



Recepção

O secretário de Saúde, Pedro Ishi, e o secretário de Governo, Alex Santos, juntamente com representantes do Legislativo suzanense, recepcionaram os familiares na sede do Samu, na Vila Amorim, onde foi feito o descerramento da placa.



36 anos

Emanuela tinha 36 anos e esteve por oito anos prestando serviços para a Secretaria de Saúde de Suzano, mas sua carreira na área assistencial já havia começado em 2007. “Manu”, como era chamada carinhosamente por todos, atuou como auxiliar de enfermagem contratada pelo Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS) e compunha a equipe das Unidades de Estratégia de Saúde da Família (USFs).



Doação

Durante o evento, foi anunciada a doação de uma ambulância avançada feita pelo Ministério da Saúde ao Samu de Suzano no valor de R$ 276 mil.