LANCE LIVRE 25-02-2024

Eleições em Poá

A saída do ex-prefeito de Poá, Gian Lopes, anunciada na quinta-feira (22), do Partido Liberal (PL) após 15 anos de militância, repercutiu nos bastidores políticos.



Qual partido?

A expectativa agora é saber para qual partido deve ir o ex-prefeito e se ele disputa a Prefeitura em 2024.



Carta aberta

Gian emitiu uma carta aberta aos seus apoiadores e agradeceu aos líderes e membros do partido, mas afirmou que “sentiu a necessidade de buscar novos horizontes na política”.



CipTEA

O Governo de São Paulo alcançou a marca de 40 mil Carteiras de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CipTEA) emitidas em todo o Estado.



Lançamento

Lançado há quase um ano, o documento simplifica a identificação de indivíduos autistas em serviços públicos e privados por todo o estado, promovendo o acesso a direitos como atendimento e filas preferenciais.



4 mil carteiras

Com uma emissão de cerca de 4 mil carteiras por mês, resultando em uma média diária de 130, o projeto excedeu as expectativas iniciais.



On-line

Criada pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) e desenvolvida pela Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD), a CipTEA pode ser solicitada on-line por meio do portal ciptea.sp.gov.br, uma iniciativa da Prodesp – Companhia de Tecnologia do Governo de São Paulo –, ou presencialmente em 26 unidades do Poupatempo distribuídas pela capital, interior e litoral do estado (confira aqui a relação dos postos https://pessoacomdeficiencia.sp.gov.br/ciptea/).