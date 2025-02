LANCE LIVRE 25-02-2025

Governador em Mogi

Prefeitos das cidades da região devem acompanhar, nesta terça-feira, a visita do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), em Mogi das Cruzes.



Inauguração

Ele inaugura, às 10 horas, a Praça da Cidadania de Mogi das Cruzes. Localizada no bairro Jundiapeba tem mais de 4 mil m² e contará com uma Escola de Qualificação Profissional com cursos gratuitos, além de espaços para atendimento ao cidadão e para a prática esportiva.



Investimento

O investimento foi de R$ 4,7 milhões viabilizados pelo Fundo Social de São Paulo.



'O Poder do Marketing'

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) da Prefeitura de Suzano abriu as inscrições para o curso “O Poder do Marketing”, como parte do programa “Saspe Capacita”. O objetivo da iniciativa será o de promover o conhecimento em conceitos básicos de marketing e publicidade utilizando técnicas acessíveis e aplicáveis ao dia a dia.



40 vagas

Ao todo, serão disponibilizadas 40 vagas. O curso ocorrerá no próprio órgão municipal (Rua General Francisco Glicério, 1.334, Centro), nos dias 11, 18 e 25 de março e em 1º de abril, sempre às terças-feiras. As aulas serão ministradas no período da manhã, das 8h30 às 9h30.



Damasio denuncia golpe

O deputado estadual Marcos Damasio (PL) utilizou as redes sociais para denunciar golpe. Na página oficial do Instagram, o deputado afirma que “estão sendo reportados golpes utilizando o nome dele”. Ou seja: tentam se passar pelo parlamentar. A página informa que o deputado e sua assessoria não entram em contato solicitando a confirmação de códigos para eventos ou qualquer outro tipo de procedimento similar. “O deputado não liga ou envia mensagem solicitando ou confirmando lista de presença em eventos”.