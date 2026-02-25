LANCE LIVRE 25-02-2026

OAB Suzano aborda cidadania
A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano), por meio da Comissão OAB Vai à Escola, realizou na última quinta-feira (19/02) uma palestra inédita no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) de Suzano, em uma iniciativa voltada à conscientização e formação cidadã de jovens e adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas.
Encontro
O encontro reforçou o compromisso institucional da subseção com ações sociais que promovam orientação, prevenção e transformação de realidades por meio da informação jurídica.
Atividade
Durante a atividade, foram abordados temas relacionados a direitos e, sobretudo, deveres, com ênfase na importância das escolhas individuais, das responsabilidades pessoais e das possíveis consequências legais de determinados atos. A proposta foi promover reflexão, acolhimento e diálogo, criando um espaço seguro para esclarecimentos e orientação.
Ação
A ação teve caráter conjunto e pioneiro, ao levar noções de cidadania e responsabilidade jurídica diretamente a jovens atendidos pelo Creas, fortalecendo a atuação social da OAB Suzano junto à comunidade.
Atuação
Para o presidente da OAB, Fabrício Ciconi Tsutsui, a atuação junto aos jovens reforça o papel social da instituição. “A OAB não atua apenas na defesa das prerrogativas da advocacia, mas também na promoção da cidadania. Levar orientação jurídica e reflexões sobre responsabilidade a esses jovens é contribuir para a construção de novos caminhos e oportunidades”, destacou. Ao final do encontro, novas ideias e projetos foram debatidos, ampliando as perspectivas de futuras ações conjuntas entre a subseção e o Creas.