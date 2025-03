LANCE LIVRE 25-03-2025

Prefeitos unidos

A reunião realizada nesta segunda-feira (24) dos prefeitos das cidades da Região Metropolitana com o prefeito Ricardo Nunes (MDB) mostrou um reforço na união dos municípios. (O DS traz os detalhes na Página 3).



Diálogo

Segundo o ex-prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), secretário do Verde e do Meio Ambiente, na oportunidade, os prefeitos puderam dialogar sobre importantes pautas para os municípios e o compartilhamento de tecnologias e projetos, como o Smart Sampa.



Parceria

“Parabenizo o prefeito Ricardo Nunes por, mais uma vez, demonstrar sua parceria e união junto às cidades da região”.



Autoridades

Além dos prefeitos da região participaram o chefe de Gabinete da Prefeitura de São Paulo, Vitor Sampaio; o secretário de Governo, Edson Aparecido; o subsecretário de Desenvolvimento Urbano do Estado, José Police Neto, entre outras autoridades.



Agradecimento

O prefeito Pedro Ishi agradeceu a parceria da Capital paulista com as cidades da região metropolitana. “Seguimos comprometidos com o avanço e desenvolvimento do nosso município de Suzano”.



Josias Mineiro

O vereador Josias Ferreira Silva (PCdoB), o Josias Mineiro, participou, na Câmara de Suzano, da recepção dos participantes da pré-conferência municipal de saúde da região central de Suzano.



Pré-conferência

A pré-conferência é uma etapa preparatória para a 10ª Conferência Municipal de Saúde, que será realizada dia 5 de abril, das 8 às 17 horas, na Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Antônio Marques Figueira.



Primeira

A região central realizou a primeira pré-conferência com debates que elegeram propostas e diretrizes.