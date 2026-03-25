LANCE LIVRE 25-03-26

Terminal Sul

A inauguração do Terminal de Transporte Urbano – Terminal Sul “Jorge Ueno” será no sábado, dia 28 de março, em Suzano.



Conquista

A obra é uma importante conquista para a mobilidade urbana da cidade. “A nova estrutura representa um avanço significativo na organização do transporte público, proporcionando mais conforto, segurança e eficiência para a população, especialmente para os moradores do distrito de Palmeiras”, informou a Prefeitura.



10 horas

O prefeito Pedro Ishi fará a inauguração às 10 horas na Estrada do Koyama, s/n – Palmeiras.



Artista visual

Com trajetória consolidada e diversas passagens por projetos desenvolvidos em parceria com a Secretaria de Cultura de Suzano, o artista visual e muralista Vinícius Ripa realiza a exposição internacional “A Cor Azul”, em cartaz na Biblioteca de Alcântara, em Lisboa, Portugal.



Abertura neste mês

A mostra foi aberta neste mês, com vernissage no espaço cultural português, e reúne obras que exploram a cor azul como elemento poético, simbólico e sensorial.



Nascido em Mogi

Nascido em Mogi das Cruzes, em janeiro de 1994, Vinícius Ripa passou a viver em Suzano ainda nos primeiros meses de vida. Foi na cidade que iniciou sua trajetória artística, produzindo grafites e murais em espaços urbanos, além de desenvolver trabalhos em curadoria e pintura.



Relação com a Cultura

A relação com a Secretaria Municipal de Cultura teve início em 2018, quando o artista realizou o mural “Encanto de Erù Iyá”, pintado em uma das pilastras do viaduto Leon Feffer. A partir dessa experiência, passou a participar de diferentes iniciativas culturais.