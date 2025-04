LANCE LIVRE 25-04-2025

São Carlos

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi (PL), recebeu a visita do secretário da Pessoa com Deficiência e Paradesportos da Prefeitura de São Carlos, Rafael Almeida. Ele esteve na cidade para participar de mais uma edição do “Projeto SER”, promovido pela Secretaria municipal de Governo.



Conversa

Na oportunidade, a conversa foi sobre os direitos da pessoa com deficiência e os avanços alcançados em Suzano, bem como os desafios inerentes à sociedade.



Trabalho

“Seguimos trabalhando por uma cidade com mais respeito, inclusão e empatia. Agradeço a visita do Rafael Almeida e cumprimento também nossa equipe de Governo, em nome do secretário Alex Santos, por mais uma edição do Projeto SER, uma iniciativa importante que garante mais informação e proximidade com os cidadãos e cidadãs suzanenses”, disse o prefeito.



Rodrigo Gambale homenageia protetores de animais

Durante sessão solene realizada nesta quarta-feira (23) na Câmara dos Deputados, em celebração ao Abril Laranja – mês de conscientização contra a crueldade animal –, o deputado federal Rodrigo Gambale (Podemos) fez um pronunciamento em homenagem aos protetores e ONGs de defesa animal que atuam voluntariamente por todo o Brasil.



Discurso

Em seu discurso, Gambale destacou o papel essencial dos protetores independentes, que muitas vezes, sem qualquer apoio governamental, sustentam a causa animal. "Eles fazem o que o poder público deveria fazer: resgatam, tratam, castram, acolhem, choram e – infelizmente – enterram", afirmou. No Alto Tietê, região onde concentra sua base política, Gambale liderou importantes conquistas.