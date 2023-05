LANCE LIVRE 25-05-2023

Bertaiolli na CNN

O deputado federal Marco Bertaiolli (PSD) esteve na sede da CNN, em Brasília, para uma reunião com o CEO da rede no Brasil, João Camargo. Eles conversaram sobre as perspectivas para 2023.



Arcabouço fiscal

O deputado afirmou que a conversa também abordou o arcabouço fiscal, votado na Câmara Federal. O projeto é de fundamental importância para o sistema econômico-tributário brasileiro.



Frente Parlamentar

Bertaiolli informou também, pelas redes sociais, sobre a reunião da Frente Parlamentar do Empreendedorismo (FPE). Foram discutidos os principais temas econômicos e de desenvolvimento social do Brasil. “Na reunião, desta terça-feira, recebemos o doutor em economia e ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Marcos Lisboa, para debaterem os desafios macroeconômicos e as reformas necessárias para o crescimento do País”, disse Bertaiolli.



Avanços na discussão

Segundo deputado, Lisboa ressaltou a necessidade de avanços na discussão da reforma tributária, aliando aos debates o fortalecimento das políticas públicas destinadas às áreas de educação e saúde.



PPA 2024-2027

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Fazenda e Planejamento (Sefaz-SP), quer a opinião da população no PPA 2024-2027 – plano plurianual, que define as diretrizes e os objetivos estratégicos de Governo e os programas para alcançá-los.



Objetivo

O objetivo da iniciativa é ampliar a participação a toda a população, ofertando um espaço democrático que, além de dar transparência, legitima o processo de planejamento orçamentário estadual. A opinião e sugestões da população paulista constituem o ponto central na construção do planejamento para o próximo PPA.