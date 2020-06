Lance Livre 25-06-2020

Adiamento

das eleições

Os partidos políticos e pré-candidatos às eleições das cidades do Alto Tietê estão se preparando para os novos calendários eleitorais.

15 e 29 de

novembro

Nesta semana, o Senado aprovou, em votação remota, o adiamento para os dias 15 e 29 de novembro - o primeiro e segundo turnos, respectivamente, das eleições municipais deste ano, inicialmente previstas para outubro. A medida é em decorrência da pandemia de coronavírus.

Câmara dos

Deputados

A matéria segue agora para análise da Câmara dos Deputados.

42 dias

Com a aprovação do Senado, as eleições ficam adiadas por 42 dias e com isso também os prazos do calendário eleitoral que estão por vencer.

Chapas de

vereadores

Os partidos estão se organizando com montagem de chapas de vereadores, que parecem ser uma das moedas de troca no apoio entre as siglas.

30%

Cada partido deverá também, individualmente, indicar o mínimo de 30% de mulheres filiadas para concorrer.

Marco Vinholi

O secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Marco Vinholi,de 34 anos, tem sido o grande articulador entre os prefeitos das cidades da região e o Governo do Estado.

Alto Tietê

Além do Alto Tietê, Vinholli tem tratado das questões municipais com outras regiões, uma delas o ABC.

Administração

de Empresas

O secretário é formado em Administração de Empresas pela PUC/SP com especialização em Gestão Empresarial pela FGV. Foi deputado estadual e líder do PSDB na Alesp. O próprio governador João Doria deu a missão ao secretário para colher informações dos municípios.