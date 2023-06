LANCE LIVRE 25-06-2023

Secretaria de Transporte

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano presta contas nesta segunda-feira (26), às 17 horas, em audiência pública.



Comissão Permanente

A reunião é coordenada pela Comissão Permanente de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana da Câmara.



Público

O público poderá participar da audiência no Plenário, que fica na Rua dos Três Poderes, 65, Jardim Paulista. Também será possível acompanhar ao vivo pelo YouTube.



Secretária de Segurança de Ferraz

A secretária de Segurança Urbana de Ferraz de Vasconcelos, Daniele Cristina Oliveira de Freitas, participa na próxima semana, do Programa DS Entrevista. Ao vivo ela vai falar sobre as ações da pasta e projetos para o município.



Canal do YouTube

A entrevista pode ser acompanhada ao vivo no Canal do YouTube do DS e ainda nas redes sociais.



Parceria para treinamento

Recentemente, a Secretaria de Segurança Urbana firmou parceria com a Guarda Civil Municipal (GCM) de Mogi das Cruzes para treinar e aperfeiçoar os alunos do último certame da guarda ferrazense com o uso de armas de alta potência.



Curso

O curso ocorreu no prédio da GCM de Ferraz com instrutores, tendo como objetivo central preparar os futuros guardas para o manuseio seguro e correto de armas de fogo de grande calibre, bem como as normas de segurança.