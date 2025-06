LANCE LIVRE 25-06-2025

'Junho Violeta'

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano) realizou neste mês ações em prol do "Junho Violeta", campanha de conscientização sobre o combate à violência contra a pessoa idosa.



Palestras

A entidade promoveu, durante todo o ano, palestras referentes ao assunto e, neste mês, realizou a arrecadação de fraldas geriátricas para auxiliar idosos em situação de vulnerabilidade social.



Terceira edição de campanha

A subseção realizou a terceira edição da Campanha de Arrecadação de Fraldas Geriátricas, contribuindo com mais de 3 mil fraldas geriátricas para o Fundo Social de Solidariedade de Suzano.



Atendimentos

A OAB Suzano ainda tem realizado atendimentos mensais gratuitos aos idosos moradores da cidade, sempre na última sexta-feira do mês, com agendamento prévio.

Informações sobre fechamento dos Correios

A Câmara de Mogi das Cruzes aprovou requerimento com objetivo de solicitar informações detalhadas à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) sobre o possível fechamento de unidades de atendimento no Município.



Autores

O documento parlamentar tem como autores a Comissão Permanente do Legislativo de Indústria, Comércio, Agricultura e Direito do Consumidor, composta pelos seguintes parlamentares: Clodoaldo de Moraes (PL), Marcos Furlan (Podemos), Pedro Komura (União), Priscila Yamagami Kähler (PP) e Vitor Emori (PL).



Temor de desativação

Os vereadores temem que a desativação das unidades em Mogi possa impactar negativamente nos serviços prestados à população e prejudicar trabalhadores dos Correios.