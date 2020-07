Lance Livre 25-07-2020

Ashiuchi e

Bertaiolli

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), publicou ontem um vídeo, em suas redes sociais, para agradecer o deputado federal Marco Bertaiolli (PSD).

Emenda

O parlamentar é autor de emenda destinando R$ 1 milhão para a Saúde de Suzano. Neste momento de pandemia, o prefeito de Suzano reconheceu o trabalho de Bertaiolli e fez o agradecimento.

PSD

Bertaiolli é do PSD, partido que aguarda decisão do DEM, do deputado estadual Estevam Galvão, para decidir quem vai apoiar nas eleições municipais em Suzano.

Indicação

O próprio deputado Bertaiolli já afirmou: o PSD vai apoiar para candidato a prefeito quem o deputado Estevam indicar.

Positivo

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) declarou a empresa Positivo Tecnologia como vencedora da licitação realizada para a fabricação de novas urnas eletrônicas modelo 2020 (UE 2020).

Licitação

A homologação da licitação ocorreu de comum acordo entre o presidente da Corte, ministro Luís Roberto Barroso, o vice-presidente, ministro Edson Fachin, e o ministro Alexandre de Moraes.

Equipamentos

Isso porque os equipamentos não serão utilizados para o pleito deste ano, pois não há mais tempo hábil para fabricação e programação. As novas urnas devem ser utilizadas apenas nas Eleições Gerais de 2022.

Fase amarela

Os prefeitos das cidades da região ligados ao Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) já aguardavam a manutenção das cidades na fase amarela.

Oitava

Ontem, na oitava atualização do Plano SP, o Alto Tietê foi mantido na mesma fase.

64% de ocupação

Segundo o Condemat, nos indicadores apresentados hoje, o Alto Tietê apresenta 64% de ocupação de leitos de UTI e tem uma oferta de 15,7 leitos para cada 100 mil habitantes, o que representa um acréscimo respectivo de 8,47% e 0,64% na comparação com os dados de 15 dias atrás.