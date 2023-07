LANCE LIVRE 25-07-2023

Vídeo do governador

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), publicou um vídeo do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) sobre a abertura do Hospital Regional do Alto Tietê, anexo ao Hospital das Clínicas (HC).



Compromisso

No vídeo, Tarcísio assume compromisso de abrir a unidade para ‘desafogar’ o atendimento em outros locais.



Agricultura familiar

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) promove nesta sexta-feira (28) o seminário “Agricultura Familiar: Fortalecimento da cadeia produtiva e incentivo à alimentação saudável”.



Auditório

O evento será realizado no auditório da Prefeitura de Mogi das Cruzes, a partir das 9 horas. É voltado para gestores públicos da região.



Objetivo

Com o objetivo de estimular a aquisição de alimentos de produtores familiares pelas prefeituras, o seminário busca fortalecer o setor por meio da apresentação de diversas modalidades de compras públicas que os municípios podem efetuar, incluindo a alimentação escolar, medida que garante segurança alimentar para milhares de estudantes das redes de ensino.



Oportunidades

O evento apresentará os programas disponíveis, ações e oportunidades para incluir os produtos no rol de compras das administrações municipais.



Possibilidades de aquisição

Entre as possibilidades de aquisição estão o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Paulista da Agricultura de Interesse Social (PPAIS), de iniciativa do Governo Federal e do Governo Estadual, respectivamente.