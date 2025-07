LANCE LIVRE 25-07-2025

Reunião com deputados

Os vereadores de Suzano participaram nesta quarta-feira de uma reunião com os deputados André do Prado (estadual) e Marcio Alvino (federal), juntamente com o prefeito Pedro Ishi e o ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi.



Alagamentos

O vereador Givaldo Freitas dos Santos (PL), o Baiano da Saúde, apresentou uma série de demandas da população suzanense e fez um apelo firme pela execução das obras de drenagem nos bairros Quaresmeira e Jardim Saúde – regiões que, segundo o parlamentar, há anos enfrentam problemas recorrentes de alagamentos e precariedade na infraestrutura urbana.



Vão incluir a demanda

“A cobrança foi bem recebida. Os deputados se comprometeram a incluir a demanda no cronograma estadual e a iniciar os trâmites técnicos e administrativos para dar andamento às intervenções”, explicou o vereador.



Pavimentação

O vereador Denis Claudio da Silva (PSD), o filho do Pedrinho do Mercado, solicitou apoio para a conclusão da segunda etapa da pavimentação da Avenida Paulista, no bairro Jardim Monte Cristo, em Suzano.



Melhor qualidade de vida

“O nosso objetivo é garantir mais qualidade de vida para os moradores e facilitar o acesso a locais que estão sendo construídos, como a Fatec e o Hospital Federal. Estamos acompanhando tudo de perto para que essas melhorias saiam do papel e cheguem a quem mais precisa”, disse o parlamentar.



Pedido antigo

A primeira etapa da pavimentação da Avenida Paulista foi concluída no ano passado. Já a segunda fase teve início em abril deste ano e também é resultado de solicitação do vereador Denis. Além do novo asfalto, as obras incluem melhorias importantes, como revisão nas guias, sarjetas, sistema de drenagem, rampas de acessibilidade, calçadas, sinalização e serviços de limpeza urbana.