Lance Livre 25-08-2019

Emissão do novo modelo de RG

Como mostrou reportagem publicada pelo DS, as unidades de Poupatempo do Estado, inclusive a de Suzano, passaram a emitir o novo modelo da Carteira de Identidade.

Instituto de

Identificação

A emissão de novos documentos é realizada por meio do Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIGRD) da Polícia Civil. Segundo o delegado do IIGRD, Mitiaki Yamamoto, 310 postos de todo o Estado estão fazendo a emissão da nova cédula de identidade. Desses, 72 postos são em unidades do Poupatempo.

Benefício

De acordo com Yamamoto, em entrevista ao DS, o cidadão será beneficiado, pois o novo RG será menor e vai conter números de outros documentos em uma única cédula. "Serão nove documentos em um só. O número do RG e de mais oito documentos. É prático para o cidadão. Além disso, se a pessoa for portadora de alguma deficiência, o novo documento vai poder apontar isso também".

Fraude

Conforme afirmou o delegado, a fraude de documentos será dificultada e isso faz com que a segurança aumente. "Vai contribuir com a segurança e diminuição de fraudes de documentos. Essa padronização vai beneficiar muito o cidadão".

Novo modelo

Os parâmetros do documento atenderão ao decreto federal 9.278 de 2018, que padroniza as novas cédulas de identidade. O prazo para que os Estados atendam a determinação é março de 2020.

Pela primeira vez

O novo modelo vale para quem for emitir o documento pela primeira vez ou para quem for providenciar a segunda via. Os documentos no modelo antigo valem normalmente.