LANCE LIVRE 25-08-2023

Repercussão da entrevista com Boy

A entrevista feita pela jornalista Marilei Schiavi, âncora do Programa Radar Noticioso da Rádio Metropolitana, com o presidente nacional do PL, o ex-deputado federal Valdemar Costa Neto, o Boy, continua repercutindo no meio político.



João Bosco

Desta vez, os comentários são em torno do presidente do Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC), João Bosco (foto abaixo), que foi citado por Boy, como um dos nomes do partido para sair candidato a prefeito de Mogi em 2024.



Pode, sim!

“(João Bosco) Também pode (sair candidato a prefeito)! O Bosco tem uma atividade particular e faz um trabalho muito bom no Clube de Campo. Porque o Clube é quase igual a uma Prefeitura. E lá ele está mexendo com dinheiro de outros. E quando alguém mexe com o dinheiro dos outros e faz bem, ele tem condições de ir para Prefeitura”, disse o presidente nacional do PL.



Ashiuchi recebe visita de estudantes

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) recebeu a visita de um grupo de 40 alunos da Escola Estadual Jardim Iguatemi, situada no bairro de mesmo nome, da Zona Leste da cidade de São Paulo, na manhã desta quarta-feira (23/08).



9° ano

Os estudantes do 9º ano D do ensino fundamental da instituição visitaram Suzano e tiveram a oportunidade de entrevistar o chefe do Executivo.