Lance Livre 25-09-2019

Cívico-militar

Os municípios têm até sexta-feira para manifestar interesse em aderir ao modelo de cívico-militar proposto pelo governo federal.

Escolas

A gestão “híbrida” compartilhada com civis e militares será implementada, em 2020, em 54 escolas.

MEC

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), as escolas devem manifestar interesse junto à secretaria estadual de Educação. Serão selecionadas duas instituições de cada estado e do Distrito Federal.

Estados

Nos estados em que não houver interesse pelo programa, municípios voluntários podem pedir participação por meio de ofício enviado ao MEC, com os nomes das instituições da unidade da federação que pretendem aderir ao programa.

Seleção

Para participar da seleção, os colégios devem ter de 500 a 1 mil alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental ou do ensino médio.

Escritório

político do PSD

Sob o comando do advogado Luis Camargo e com a presença do deputado federal Marco Bertaiolli, foi inaugurado o escritório político do Partido Social Democrático (PSD) na cidade de Arujá.

120 lideranças

O evento teve a participação de mais de 120 lideranças da sigla e representantes de legendas aliadas. O objetivo de estreitar laços entre os correligionários e se preparar para as eleições de 2020.

Audiência

pública adiada

A audiência pública para avaliar o cumprimento das metas fiscais locais referentes ao segundo quadrimestre deste ano que seria realizada ontem às 9 horas, na Câmara de Ferraz, foi transferida para a próxima sexta-feira, dia 27, às 8h30.

Motivo

O adiamento ocorreu em função da agenda da secretária da Fazenda, Silvana Francinete da Silva. Já na mesma data, porém, às 10 horas, será a vez da Comissão Permanente da Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo (CPSECLT) verificar a aplicação de recursos na Saúde no segundo quadrimestre de 2019.