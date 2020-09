Lance Livre 25-09-2020

Jorge Abissamra

O ex-prefeito de Ferraz de Vasconcelos, Jorge Abissamra, postou um vídeo agradecendo as orações pela recuperação da Covid-19.

Elaine

A esposa e candidata a prefeita de Ferraz, Elaine Abissamra, também fez agradecimentos. “É nos momentos mais difíceis que a gente percebe o quanto de amor vive em corações”.

Márcio França

O ex-governador de São Paulo e candidato a prefeito da Capital, Márcio França, também manifestou solidariedade à família Abissamra em vídeo enviado à Elaine.

PSDB

O PSDB de Suzano, que decidiu apoiar a candidatura à reeleição do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL), tomou a decisão com apoio do diretório estadual.

Apoio

Há uma grande expectativa em torno da possibilidade da gravação de um vídeo com lideranças estaduais com mensagens de apoio à candidatura à reeleição.

Clonagem

de celulares

A clonagem de celulares e números de WhatsApp preocupa políticos e funcionários de repartições públicas em Suzano.

Funcionário

da Câmara

Nesta semana, o celular de um funcionário da Câmara de Suzano foi clonado.

Propagandas

A Justiça Eleitoral vai ficar atento em relação à propaganda antecipada e fake news na internet.

Mesários

Para garantir a segurança e a saúde de mesários e eleitores nas Eleições Municipais 2020, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recebeu doação de equipamentos de proteção, produtos e serviços de empresas e instituições dos mais diversos segmentos.

8 milhões

São mais de 8 milhões de máscaras cirúrgicas, 2 milhões de protetores faciais (face shields), milhares de frascos de álcool em gel e de álcool desinfetante, 500 mil canetas esferográficas, 2 milhões de adesivos para marcação no chão para distanciamento nas filas e outros materiais necessários para prevenir o contágio pelo novo coronavírus nos locais de votação e nas seções eleitorais durante o pleito.