LANCE LIVRE 25-09-2025

Presidente do PL e diretora no Bunkyo de Suzano
A ex-primeira-dama Larissa Ashiuchi, presidente do Diretório do PL em Suzano, acaba de assumir mais um cargo. Ela aceitou o convite para atuar na diretoria do ‘Bunkyo Sustentável’.
Responsabilidade Social
O Bunkyo Sustentável será voltado à promoção da responsabilidade social e ambiental. A criação do núcleo foi aprovada durante reunião da Diretoria Executiva na segunda-feira (23/09), em um movimento inédito da entidade rumo à valorização de práticas sustentáveis. (O DS trouxe reportagem na edição desta quarta-feira, dia 24).
Fundo Social
Larissa também atuou no Fundo Social de Solidariedade e em outros órgãos públicos entre 2017 e 2024. Foi uma das idealizadoras e responsáveis pelo Viveiro Municipal Tomoe Uemura, ao lado de seu marido, Rodrigo Ashiuchi, atual secretário do Verde e do Meio Ambiente da Cidade de São Paulo.
Sebrae Móvel
O Alto Tietê recebe, nesta semana, o Sebrae Móvel. Com uma estrutura moderna e repleta de inovação e tecnologia, a unidade estará na região em parceria com instituições de ensino, entidades e municípios percorrendo Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba e Suzano.
Negócios digitais
O novo modelo do Sebrae Móvel, dedicado a negócios digitais, possui 9,5 metros de comprimento e cerca de 6 metros de altura. A estrutura conta com seis estações de experiências digitais incluindo quatro telas touchscreen, um tablet de realidade aumentada, um óculos de realidade virtual, além de uma mesa para atendimento personalizado.